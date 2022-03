Consternatie over tijdrit Bloeizone Fryslân Tour: "Dit is niet wat je wilt"

Rondhuis: "Achteraf vind ik dat je altijd de vraag moet stellen: 'Heb je het maximale gedaan om het te voorkomen?' Dat antwoord is ja. Als we vandaag de tijdrit weer zouden organiseren, zouden we het op dezelfde manier doen. Wel is de conclusie die we moeten trekken dat het niet meer kan op deze manier."

Moeilijk besluit

Het feit blijft dat het wel misgegaan is. De organisatie besluit bij volgende koersen van meerdere dagen geen tijdrit te organiseren "Een tijdrit kan wel, maar dan moet je het zoals vorig jaar doen. Dat was bij Lauwersoog, bij de dijk langs. Dan moet je een hermetisch afgesloten parcours maken. Het probleem is dat rensters dat niet geweldig vinden. Het is geen publieksevenement en sponsors betalen daar niet voor. Dat is nu dus geen optie", zegt Rondhuis.