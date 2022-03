Femke kok wint 500 meter en verdedigt voorsprong voor slotafstand WK sprint

De onvrede was groot bij Kok bij de 500 meter. Ze had een valse start, maar dat werd laat aangegeven door de starter. Daardoor verspeelde ze veel energie. De schaatsster uit Nij Beets kwam tot 37,93. Donderdag reed ze nog 37,78.

Michelle de Jong was op de 500 meter net iets sneller dan donderdag. Ze finishte in 38,20 tegenover 38,27 op de eerste 500 meter. Het bracht De Jong naar de vijfde plaats.

In het klassement staat De Jong op de zesde plek met de 1.000 meter nog te gaan.

Ellia Smeding was net drie honderdsten langzamer dan donderdag op haar 500 meter: 38,20. De Engelse Friezin staat twaalfde in het klassement na haar veertiende plaats op de 500 meter.