Overleg Veiligheidsregio en gemeenten over opvang vluchtelingen: "Dit gaat ons lukken"

Het kabinet heeft Fryslân als één van de 25 Veiligheidsregio's in Nederland gevraagd om 2.000 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. "Het is logisch dat het verdeeld worden en ook logisch dat de Veiligheidsregio's daar een rol in spelen", zegt Buma.

De crisis is dermate groot dat er wel opvang moet worden gevonden, vindt hij. "Wij zijn er als burgemeesters in Fryslân van overtuigt dat dit ons ook gaat lukken." Al vraagt het wel veel van de gemeenschap, vermoedt Buma.

Inventarisatie

Er zijn volgen Buma al diverse locaties ter beschikking gesteld. "De vraag is vooral hoe we het organiseren. Ook omdat we niet weten wanneer en hoe men binnen zal komen. Zal dat centraal zijn of niet? Maar als je ziet hoe vreselijk de situatie in Oekraïne escaleert, moeten we ervanuit gaan dat veel mensen naar Nederland zullen komen. En dat dus ook Fryslân meehelpt met de opvang."