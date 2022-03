Korte opleving corona, maar Fryslân zit in het staartje van de omikrongolf

Hofstra is arts infectieziektebestrijding bij GGD Fryslân. Hij spreekt van een 'korte opleving.' "Ik denk dat we nu het staartje van de omikrongolf zien."

Volgens hem komt het feit dat Fryslân het hoogste aantal heeft doordat de toename in Fryslân ook later intrad. Doordat de piek later was dan in andere regio's, volgt de afname van de cijfers ook wat later.

Maar kleine toename door versoepelingen

"Elders hebben nu zoveel mensen de ziekte doorgemaakt of zijn gevaccineerd dat de verspreiding nu dusdanig geremd is dat de aantallen echt dalen", zegt Hofstra. Dat vorige week vrijdag de coronamaatregelen zijn versoepeld, heeft maar een kleine toename bewerkstelligd.