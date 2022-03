Henk de Jong: "Cambuur mag wel wat brutaler zijn"

Doke Schmidt en Patrick Joosten zijn nog twijfelgevallen. Doke Schmidt heeft in de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard zijn neus gebroken. Op de training van vrijdag had Schmidt een masker op, maar trainer Henk de Jong wil nog kijken of Schmidt met dat masker ook een wedstrijd kan spelen.

Nog onzeker

"Ik heb Doke in eerste instantie ingedeeld bij de reserves. Hij moet beoordelen of hij kan spelen met het masker. Daar wil ik het nog met hem over hebben." Als Schmidt niet kan spelen is de kans groot dat Jasper ter Heide zijn vervanger wordt, maar dat kan ook nog Jhondly van der Meer worden.

David Sambissa zal waarschijnlijk op de plek van Patrick Joosten spelen. Of Joosten kan spelen wordt zaterdag nog bekeken.