Fan 'niet' naar 'wel': Femke Kok mag toch het WK teamsprint schaatsen

Het betekent dat Kok zaterdag met Jutta Leerdam en Dione Voskamp de wereldtitel mag verdedigen. Toen Coopmans zag dat Kok wel in vorm is, heeft hij toch besloten haar op te stellen.

Onbegrip bij Kok

Coopmans koos er in eerste instantie voor om Jutta Leerdam, Dione Voskamp en Isabelle van Elst te laten schaatsen. Dat verbaasde mensen, want Kok is de snelste Nederlandse schaatsster op de 500 meter.

Kok voelde haar gepasseerd en gaf aan niet te weten aan wat voor eisen ze nog meer moet voldoen om wel mee te doen, als dit niet genoeg was. Bij Kok leefde onbegrip omdat zij het hele jaar de snelste was.

Coopmans vond eerst dat er wat moest veranderen in de opstelling en dat er 'meer power' in de ploeg moest. Ook zou meespelen dat Kok en Leerdam ook het individuele sprinttoernooi schaatsen.