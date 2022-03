Sauna's in de problemen door hoge gasprijzen: thermostaat omlaag geen optie

Dat de energieprijzen de hoogte inschieten, merkt de consument aan alles. Zo staat de prijs voor een liter benzine al bijna op 2 euro 30 en ook de gewone boodschappen in de supermarkt worden bijna iedere week duurder. Thuis kan de thermostaat misschien een paar graden omlaag, maar voor sauna's is dat geen optie.

'Gigantische bedragen'

De bezoekers van sauna De Woudfennen in Joure lijken zich niet al te veel zorgen te maken. "Mijn vrouw doet de administratie", zegt een wat oudere man. "Ik schrik er zelf niet zo snel van als de gasrekening op de deurmat ploft." Iets verderop zegt een vrouw dat ze de verwarming wel een paar graden omlaag doet. "Je probeert er rekening mee te houden, wat kun je anders?"

Wie zich wel zorgen maakt is de eigenaar van de sauna. Frank Smits heeft uitgerekend dat hij straks meer dan tien procent van de omzet kwijt is aan zijn energierekening. Eerder was dat goed voor vier procent. "Dan gaat het om gigantische bedragen. We verwarmen er de zwembaden mee, de sauna's, het bubbelbad, de verwarming van het pand, noem maar op. Dus als ze mij deze maand vergeten bij het energiebedrijf ben ik daar niet rouwig om."

Geen acties meer

Boekhouder Jelle knikt wanneer Smits vertelt over de hoge gasprijs. "We ontkomen er niet aan om onze prijzen een beetje te verhogen. De grens is eigenlijk bereikt, want we kunnen niet meer hebben. Maar als we alles doorschuiven naar onze gasten, worden de prijzen te hoog. Dus we zullen zelf ook moeten inleveren."

Smits wil eigenlijk niet aan de entreeprijs komen. "We kunnen deze rekening niet alleen bij de gast neerleggen. Maar misschien dat we de prijzen in ons restaurant of voor bepaalde behandelingen wat omhoog moeten doen. En wat je vooral gaat zien is dat we geen acties meer doen, zoals in het verleden. Geen 'twee-voor-de-prijs-van-één aanbieding' meer. Dat kan echt niet meer."