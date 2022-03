Lonneke Uneken wint Bloeizone Fryslân-etappe: "We wilden voor de overwinning rijden"

Het was de tweede etappe in de wielrentour. Uneken eindigde op 3:32:17. Als nummer twee en drie eindigden Chloe Hosking en Alice Barnes. Op de vierde plek stond weer een Nederlander, Maike van der Duin.

Volgens Uneken was het laatste stuk chaotisch. "We hebben ons niet gericht op de tussensprints, we wilden voor de overwinning rijden."

"Ons eigen plan trekken"

Uneken is haar team dankbaar. "Dit doe je niet alleen. Helena zette mij af, voor mij was het alleen maar: vol gas naar de meet." Er was wel concurrentie: "Er zijn hier rappe meiden, maar we weten wie we in de gaten moeten houden. We moeten ons eigen plan trekken.'

Uiteindelijk bleek de etappe voorspelbaar: het werd een massasprint. De hoop was nog op waaiers of een kopgroep, maar met de hoeveelheid bomen rond Bakkeveen zat dit er niet in.