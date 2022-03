Fryslân moet van kabinet 2.000 Oekraïense vluchtelingen opvangen

WTC niet beschikbaar

De gemeente Leeuwarden heeft een coördinerende rol. Een woordvoerder geeft aan op dit moment druk te zijn met het zoeken naar een locatie en het regelen van andere zaken zoals eten, drinken, medicijnen en huisartsen. Het is al wel duidelijk dat het WTC in Leeuwarden niet beschikbaar is voor opvang, omdat daar al mensen uit Syrië en Afghanistan worden opgevangen.

Door de speciale status van de Oekraïense vluchtelingen is het deze keer niet het COA dat voor de opvang verantwoordelijk is, maar de Veiligheidsregio.