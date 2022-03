Maker Batavus- en Koga-fietsen boekt meer winst ondanks tekorten

Ondanks tekorten aan onderdelen verkocht het Heerenveense bedrijf meer fietsen. Doordat met name duurdere modellen en fietsonderdelen in de smaak vielen, zorgde dat ook voor hogere marges.

Hogere kosten

"In 2021 domineerden internationale problemen in de toeleveringsketen het jaar", meldt topman Ton Anbeek in een toelichting op de jaarcijfers.

"Om daarmee om te gaan hebben onze medewerkers serieuze maatregelen genomen om de impact te verzachten." Een van de maatregelen was het doorberekenen van hogere kosten bij de verkoop van fietsen en onderdelen.

Onzekerheid

De operationele winst, waar rentebetalingen en belastingen nog niet van zijn afgetrokken, steeg met ruim 47 procent tot 110,1 miljoen euro. Ook de omzet ging omhoog, maar met een toename van iets meer dan 6 procent tot 1,4 miljard euro was die stijging minder sterk. De nettowinst kwam uit op 70 miljoen euro.

Accell, dat ook merken Babboe, Lapierre en Raleigh bezit, zal ook dit jaar nog te maken hebben met onzekerheid rond de beschikbaarheid van onderdelen. Daarom houdt het bedrijf grotere voorraden aan dan voorheen, iets wat ondernemingen voorheen liever niet deden omdat dit de kasstroom raakt.

Oername

Fietsen wordt volgens Accell steeds populairder, onder andere dankzij overheidssubsidies om het vervoermiddel te promoten en de overstap die veel mensen maken op elektrische fietsen.

De Amerikaanse investeerder KKR ziet daarom ook veel heil in het bedrijf. Een groep investeerders onder leiding van KKR maakte in januari bekend Accell te kopen voor 1,6 miljard euro.