Dubbeldekker met Oekraïense vluchtelingen aangekomen in Fryslân

De vier vluchtelingen worden opgevangen in Friese huishoudens. André Mintjes uit Beetsterzwaag is een van de mensen die zijn huis openstelt. Hij vangt twee vluchtelingen op. "Je stelt je voor hoe het is als het omgedraaid is. Mensen die helpen jou in een situatie waar voor jou geen uitweg is. Je moet ze helpen. Dat doen wij in dit geval."

"Het is het gevoel van dit moet gebeuren. Al waren het er 80 geweest. Dan had ik ook gezegd: die moeten allemaal hier liggen. Ze moeten gewoon kunnen liggen en slapen. En zorgen dat ze morgen iets beter wakker worden dan dat ze nu gaan slapen", zegt Mintjes.