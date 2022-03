Opsterland: Verzet tegen komst Lelylijn klinkt steeds luider

Opsterlands Belang domineert het politieke strijdtoneel al sinds 2010. Bij de laatste verkiezingen haalde de lokale partij 28,6 procent van de stemmen in de gemeente. Daarmee waren ze voor de derde keer op rij de grootste partij. Onder leiding van huidig fractievoorzitter Willemijn Bruining zal de partij het politieke strijdtoneel deze keer opnieuw betreden.

Conflict

De partij heeft echter het vertrouwen van een aantal ondernemers verloren. Gerk-Jan Rinsma, ondernemer in Gorredijk, zegt zelfs bereid te zijn om zijn eigen partij op te richten, vanwege de slechte staat van handel en toerisme in het dorp.

Rinsma zegt dat het een kwestie is die al twaalf jaar duurt en dat het speelt sinds Opsterlands Belang de grootste partij van de gemeente is. In een open brief in een lokale krant roept Rinsma op om niet meer op de partij te stemmen. Daarmee heeft het conflict zeker gevolgen voor Opsterlands Belang, dat al sinds 2010 de grootste is in de gemeente.

Concessies

Zelf zegt de partij dat het wel degelijk veel kan betekenen voor de ondernemers in de gemeente. Zo noemen ze voorbeelden als het verbreden van wegen en het verbouwen van de Lijnbaan in Gorredijk. Daarbij zeggen ze zich niet te herkennen in het verhaal dat ondernemers achteruitgaan door Opsterlands Belang.

Bovendien zegt de partij dat het niet de enige partij is die zulke beslissingen neemt. Met 'slechts' 6 van de 21 zetels in de raad moet de partij concessies doen, waardoor ze niet volledig verantwoording willen nemen over de kwestie. Opsterland heeft op dit moment een coalitie van drie partijen: Opsterlands Belang, ChristenUnie en PvdA. In totaal zijn ze goed voor 11 van de 21 zetels.



Het is onduidelijk wat voor effect dit conflict heeft op de partij en inwoners van de gemeente. Het maakt Opsterland echter een interessante gemeente om de komende verkiezingen te volgen.