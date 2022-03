Fietssters Bloeizone Fryslân Tour vrijdag van Eastermar tot Bakkeveen

De etappe van vrijdag is 135 kilometer en begint op 't Hof in Eastermar rond 11.45 uur. De wielrenners fietsen dan richting Kootstertille en Gerkesklooster.

Even de grens over

De fietsers zullen dan de grens met Groningen oversteken om via Zuidhorn, Aduard en Leek weer in Fryslân terug te komen.

Via Frieschepalen komt het peloton in Bakkeveen. Van daaruit zullen de fietsers twee keer het rondje Wijnjewoude - Waskemeer - Haulerwijk doen om uiteindelijk rond 15.00 uur te finishen aan de Mjûmster Wei in Bakkeveen.

Lukt het de winnaar van gisteren, Ellen van Dijk, om de leiding in het klassement te behouden?