Fries in Lviv: "Situatie in Oekraïne is hartverscheurend"

De donkere horizon is een goed teken, want dat betekent dat er geen explosies of branden in de nabije omgeving zijn.

"Als het alarm afgaat, dan moeten de lampen uit en het gas en water afgesloten worden," vertelt Willem Nammensma, die in Lviv woont. En dan is het in Lviv in vergelijking met andere plaatsen in het land nog relatief veilig.

Sabotageclubs

De directe oorlogsdreiging is daar dan wel niet, wel gaan sabotageclubs door de stad heen om het land uit een andere hoek aan te vallen. "Die hebben het dan wel niet voorzien op mensen, maar op infrastructuur. Dus echt wel de belangrijke punten als de elektriciteitsvoorziening, watervoorziening en dat soort dingen", zegt Nammensma.

"Dat zijn Russisch gezinde mensen, het kunnen mensen uit Belarus zijn, of Oekraïne zelf. Gisteren is er een aantal uit het oosten van Oekraïne opgepakt, afgelopen zaterdag was het een groep uit Belarus. Het kunnen verschillende zijn, in ieder geval Russisch gezind", zegt hij.