Wal Blauforlaet bij Buitenpost erg slecht: Achtkarspelen sluit weg af

"De veiligheid van onze inwoners is het belangrijkste. De situatie is erg vervelend voor de bewoners en de maatregelen zorgen voor hinder van weggebruikers maar we willen geen risico's nemen", zegt wethouder Max de Haan.

Overlast voor het verkeer

De woningen aan de Blauforlaet zijn nog wel te bereiken via de noordkant, maar de weg wordt verder afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Vissen op de wal is niet toegestaan.