Vrachtwagens vol spullen uit Fryslân onderweg naar Oekraïne

Een touringcar uit Buitenpost en een busje uit Drachten zijn in Polen om hulpspullen naar vluchtelingen te brengen en vluchtelingen mee terug te nemen naar Nederland. Omdat het te gevaarlijk was om naar de Oekraïense grens te gaan, zijn ze nu in Warschau.

De aankomst was goed, zegt René Noordmans van Veenstra Reizen. Ze mochten gratis parkeren en merkten eerst nog niet veel van de vluchtelingenstroom, maar in de hotellobby zat bijvoorbeeld een vrouw met twee kleine kindjes. Noordmans: "Toen heeft mijn collega Erwin zijn kamer eerder verlaten zodat zij de kamer konden krijgen en konden uitrusten. Ze hadden de hele tocht vanuit Charkov gemaakt. Ze heeft me beelden laten zien. Het is niet best."

Geen tolk

Volgens Noordmans zijn er nog niet veel mensen in Warschau om te helpen. "We worden tussen tien en elf verwacht bij het station, daar is een bepaalde ruimte klaargemaakt waar ze mensen verzamelen die naar Nederland toe komen. Dan gaan we zo snel mogelijk naar Nederland en is de verwachting dat we vannacht ergens bij Utrecht aankomen."

Een extra tolk is er niet. "Mijn ervaring is dat de meeste Oekraïners een aardig woordje Engels spreken. Een tolk neemt ook weer een plaats in van een vluchteling en we willen er zoveel mogelijk meenemen."