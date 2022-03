Onbekenden stelen en vernielen honderden verkiezingsaffiches in Súdwest-Fryslân

De ChristenUnie heeft het zelfs over een 'aanval op de democratie': de partij heeft daarom ook aangifte van de diefstal gedaan. Gert Schouwstra, de nummer 2 van deze partij, schat de schade die de partijen hebben op 'zeker 10.000 euro'.

Marianne Poelman, nummer 4 van de Partij van de Arbeid, vindt het ook vervelend voor alle vrijwilligers die zich zo inzetten om alle steden en dorpen in de gemeente van posters te voorzien. Het is voor hen een grote teleurstelling als de posters de volgende ochtend weg zijn of vernield zijn.

160 borden gestolen

Zo erg als nu was het eerder niet. "We hebben gisteravond een campagne-overleg gehad en geïnventariseerd, en we komen op 160 borden die echt gestolen zijn", zegt Poelman.

Wat ook voorkomt is dat er over een verkiezingsposter een andere affiche geplakt wordt, zoals die van 'The Great Reset'. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Makkum. Schouwstra: "Dat affiche mag er van mij ook zijn, maar je hoort het niet op een verkiezingsposter te plakken." In de Legeaën zijn alle posters volgens Schouwstra in de sloot beland.