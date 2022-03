Femke Kok moet in de achtervolging op WK sprint

Leerdam moest terrein goedmaken op Kok op de 1.000 meter en dat lukte: Leerdam finishte in 1.14,88, Kok in 1.15,69. Leerdam gaat daarmee aan de leiding in het klassement. Kok is nummer twee.

Smeding sneller dan De Jong

Michelle de Jong zette op de 1.000 meter een teleurstellende 1.17,95 neer. Ze werd daarmee elfde. Ellia Smeding was sneller: zij finishte in een tijd van 1.17,78, goed voor de tiende plaats.

In het klassement is Smeding ook de nummer tien. De Jong is voorlopig zevende.