Friese overheden willen af van contract met Russisch aardgasbedrijf Gazprom

Gazprom is het grootste aardgasbedrijf ter wereld en wordt ook wel de 'oorlogskas van Poetin' genoemd. Het contract van Fryslân met dit bedrijf loopt eind volgend jaar af, maar de provincie wil nu dus eerder van het contract af.

Lokale alternatieven

De oorlog in Oekraïne geeft daar volgens Poepjes de juridische mogelijkheid toe. "Er zijn nationale en internationale sancties tegen Rusland van kracht, er is een oorlogssituatie. Dat zijn redenen waardoor het gewone contractrecht minder geldt."

Het gat dat ontstaat door het opzeggen van het contract met Gazprom moet worden opgevuld met energie en gas uit de eigen regio. "Dat waren wij sowieso al van plan", zegt Poepjes. "Er zijn in Fryslân veel lokale energiecoöperaties die hun eigen energie opwekken. Daar willen we contracten mee aangaan."

VNG: "Contracten opzeggen kan niet"

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meldt echter dat overheden hun contract met Gazprom niet zomaar op kunnen zeggen. Volgens de VNG worden de overheden en waterschappen in hun contract gehouden aan de Europese aanbestedingsnormen. Doordat Gazprom Energy NL geregistreerd is in Nederland, valt het bedrijf niet onder de economische sancties voor Rusland.

Poepjes heeft zich over het advies van de VNG verbaasd: "Ik kan het niet rijmen met het advies dat door onze jurist is opgesteld." De gedeputeerde denkt dat de verwarring is ontstaan bij het interpreteren van contracten. "Ik denk dat wij goede gronden hebben om te zeggen dat je eronderuit kunt. Het is niet eenvoudig, maar het is oorlog."