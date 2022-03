Ellen van Dijk wint eerste etappe Bloeizone Fryslân Tour

De eerste etappe was een tijdrit van 14,4 kilometer met start en finish in Surhuisterveen. Van Dijk kwam tot een tijd van 18:34. Dat was sneller dan de nummer twee Riejanne Markus (18:41). De Zwitser Marlen Reusser werd derde in 18:59.

Steigenga negende

De Friezin Nicole Steigenga (19:37) werd knap negende. Aafke Soet kwam tot een tijd van 20:13 en was daarmee 31ste. Anneke Dijkstra eindigde op plek 35 in een tijd van 20:18.

Vrijdag is de tweede etappe van de Bloeizone Fryslân Tour. Die gaat van Eastermar naar Bakkeveen.