Programmapresentatie Arcadia bij reuzenrad in Leeuwarden: "Alles draait weer"

Het programma van Arcadia lijkt op dat van Culturele Hoofdstad, maar Bootsma benadrukt dat het kleiner is. "Het wordt weer gemaakt door heel veel verschillende Friezen en mensen van buiten Fryslân. Het is misschien wel minder dan tijdens Culturele Hoofdstad, maar het is wel meer gefocust."

Twee derde gratis en in de buitenlucht

De coronapandemie had ook consequenties voor Arcadia. "Het was een heel lastige tijd om iets nieuws van de grond te zetten. Een organisatie volhouden tijdens corona is pittig, maar een nieuwe organisatie opzetten was gewoon echt pittig."

In de programmering is ook rekening gehouden met de pandemie. Bootsma: "Ik denk dat twee derde van ons programma gratis is en twee derde in de buitenlucht zal zijn."