Bloeizone Fryslân Tour is "een lange commercial voor de provincie"

Naast de Bloeizone Fryslân Tour zal er deze week ook een wielerwedstrijd voor mannen verreden worden in onze provincie. De Visit Friesland Elfsteden Race is de eerste internationale wielerwedstrijd voor mannen in Fryslân in ruim tien jaar. De Elfsteden Race zal komende zondag plaatsvinden.

Grote ronde

Beide wedstrijden zijn trouwens nog maar een bescheiden afspiegeling van de ambities die Fryslân koestert. Jaren geleden werd vanuit Gedeputeerde Staten de wens uitgesproken om op termijn een van de drie grote wielerrondes naar Fryslân te halen. Dat zou namelijk een grote promotionele en economische waarde hebben voor de provincie.

Afgelopen jaar lobbyde de provincie nog bij de directie van de Giro d'Italia om de start van die wielerkoers in de komende jaren naar Fryslân te krijgen. Toch is het de provincie nog steeds niet gelukt om een etappe van een van de grootste wielerwedstrijden ter wereld binnen te halen.

Internationaal publiek

In de afgelopen jaren zijn er wel kleinere koersen in onze provincie geweest. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Benelux Tour die in 2021 een etappe toch het noordoosten van Fryslân had. Door de harde wind ontstond er toen een spectaculaire etappe, die ook nog internationaal werd uitgezonden op Eurosport.

Dat laatste was een van de redenen waarom Merk Fryslân zich als sponsor verbonden heeft aan de twee koersen van deze week. "Ze vliegen met helikopters over Fryslân om de koers zo goed mogelijk in beeld te brengen. Eigenlijk is het een lange commercial voor de provincie", zegt Bouke Kors van Merk Fryslân.