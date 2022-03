Haulerwijksters schrijven politiek om ergerlijke klinkers Norgerweg

"Ik woon hier niet meer zo aangenaam", zegt Henk Beijert. Zijn huis staat net op de rand van het dorp, bij het plaatsnaambord. Het is ook de plek waar de asfaltweg stopt en overgaat in klinkers. "Er zit een rand bij die overgang. Dat zorgt voor de trillingen en voor overlast", vertelt Beijert. "Het is ooit bedacht om de snelheid er uit te halen maar dat lukt niet",

Buiten het dorp mag je 60, als je het bord voorbij bent is de maximumsnelheid 30. "Er is bijna niemand die zich daar aan houdt", geeft Beijert aan.

Handtekeningen verzamelen

Beijert is met drie anderen uit de straat op pad geweest om handtekeningen te verzamelen. Om de gemeenteraad te overtuigen de weg aan te pakken. Van de bijna 100 omwonenden heeft twee derde de petitie ondertekend.

De omwonenden willen dat de gemeente in actie komt. Beijert: "Wat we willen is simpel: 500 meter asfalt. En net iets verderop een zebrapad voor de kinderen zodat die veilig kunnen oversteken."