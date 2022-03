WK sprint geen nagerechtje voor Kok en De Jong: "Hier wil je presteren"

Net als twee jaar geleden is het Noorse Hamer het toneel van het WK sprint en allround. Daar is het, in tegenstelling tot Fryslân, echt winterweer. "Het is glad buiten, dus het is oppassen dat we onszelf niet blesseren", zeggen Femke Kok en Michelle de Jong.

Maar een week thuis geweest

Vorige week maandag kwamen Kok en De Jong terug uit Peking. Afgelopen maandag zaten ze alweer in het vliegtuig naar Noorwegen. Ze zijn dus een week thuis geweest tussendoor. "Dat is natuurlijk niet veel", vindt De Jong.

"Je zou iets langer thuis willen zijn, maar het is wel een heel mooi vooruitzicht dat we een WK sprint hebben. En er mag weer publiek komen, dat geeft weer een kick", zegt de 22-jarige schaatsster.

De Olympische Spelen was dit seizoen het grote doel., maar dat betekent niet dat ze het WK sprint als een nagerechtje zien, vertelt Kok. "De Spelen is het toernooi waar je het hele seizoen naar toewerkt. Dit komt er bij. Maar hier wil je ook presteren en goed in vorm zijn. Het heeft wel een andere aanloop dan bij de Spelen."