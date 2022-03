Noardeast-Fryslân: Komt Holwerd aan Zee met hulp gemeente van de grond?

Klaas de Jager van de ChristenUnie wil afwachten wie het eigenaarschap van het project krijgt. Die moet het onderhoud betalen. "Als de gemeente dat krijgt, moeten de onkosten aan de burgers worden doorgerekend. Moeten we dat wel willen?"

"Een beetje reuring in de gemeente"

Gemeentebelangen is het meest enthousiast over het project en heeft vertrouwen in de projectgroep: "Een beetje reuring kunnen we in Noardeast-Fryslân wel gebruiken", zegt lijsttrekker Pieter Braaksma. "Als het niet uitvoerbaar is, moet je het niet doen. Maar er is zoveel energie in het project gestoken dat er vast alternatieven bedacht kunnen worden als het zover komt."

Ook de Waddenpartij ziet potentie en staat ervoor open om als gemeente meer bij te dragen. BVNL gunt het project de 5 miljoen, maar heeft altijd gezegd eerst een duidelijk plan te willen zien. "We willen veel te snel als gemeente", zegt lijsttrekker Johan Talsma.