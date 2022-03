Leerlingen Dockinga College in de bres voor nieuwbouw: "Tijd voor actie"

De actie is opgezet door leerlingen Tieme Heeringa en Tjalling Feenstra, na een bezoek van de gemeente. "Het wordt al jaren op de lange baan geschoven en het is nu echt tijd voor actie. De drie jaar onderbouw die wij hebben gehad was qua onderwijs prima, maar het gebouw is echt niet meer van deze tijd", zo zeggen de jongens.

Met het oog op de verkiezingen willen ze dat de gemeente met een toezegging komt om het schoolpark en vooral De Finne sneller te ontwikkelen.

En wij dan?

Twee gemeentemedewerkers kwamen langs voor een les maatschappijleer, waar gesproken werd over de inrichting van Dokkum. "Dat ging over eigenlijk van alles: infrastructuur, groenstroken, de binnenstad en toerisme. Maar niet over de scholen en daar verbaasden we ons over."

Petitie

De petitie is intussen 400 keer getekend. "We hopen ook dat de gemeenschap ons doel wil steunen, want het is echt tijd voor vernieuwing. Er zit niet eens ventilatie in De Finne, dus moesten we tijdens de pandemie de lessen volgen met de ramen open."

Docent Jouke Roersma is het met Tieme en Tjalling eens. "We wachten eigenlijk al heel lang. Dit zou nu toch wel het moment zijn."

De leerlingen denken er ook over na om in te spreken bij de gemeenteraad.