'Toeristische Overstappunten' op steeds meer plekken in Fryslân te zien

Het oorspronkelijke plan was dat de punten allemaal aan het einde van dit jaar klaar zouden zijn, maar er is toch meer tijd nodig. Op dit moment zijn er twaalf.

Zuilen kosten tijd

"Het duurt wel even voor je alle partijen op elkaar hebt afgestemd. Op de zuil zelf staan achtergrondinformatie over het gebied, routes en een gedicht van een dichter uit de buurt", legt Touwen uit. Dat kost veel afstemtijd, want sommige gemeenten willen er een bankje, watertappunt of fietslaadpunt bij.

De bedoeling is nu dat het project in de loop van 2023 klaar is. Toch is volgens Touwen al wel gebleken dat het een succes is. "We horen van de regio's waar de zuilen staan dat het gebruikt wordt. Mensen vinden het prettig om in zo'n netwerk te stappen. Voor de regio's is het erg leuk, want zijn krijgen gasten over de vloer die hun gebieden komen verkennen."