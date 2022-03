Wethouder Leeuwarden: "Autoluwe binnenstad vraagt om cameratoezicht"

Toch is er ook kritiek op de handelswijze van de gemeente. "Of je doet het goed, of je wacht even en doet het in één keer goed", zegt Chris van der Leij, ondernemer en inwoner van de binnenstad.

Sleutelspecialist verlaat binnenstad

Ondernemer Sebastiaan Rauwerda van de Sleutelspecialist heeft zelfs besloten de binnenstad te verlaten. "Ik merk dat mijn bedrijfsmatige klanten minder worden. De particuliere markt valt mee, die mensen komen wel op de fiets. Maar bedrijven niet. Dus het is voor mij echt een minpunt. Wij hebben besloten uit de binnenstad weg te gaan om het bedrijf elders te vestigen."

Dit was de druppel

De maatregel om auto's te weren was de druppel die de emmer deed overlopen. "Daarna hebben we gezegd: wij gaan hier weg. Er speelt wel meer: de huurprijzen zijn absurd hoog, we hebben wat ruimtegebrek hier. Maar dit duwde ons over de rand om de beslissing te maken."

Rauwerda zou het zelf willen beperken tot de middag: "Ik vind dat ze het 's ochtends open moeten houden en vanaf 12.00 uur mogen ze het wat mij betreft autoluw maken."