Ingang en ritueel reinigingshuis Joodse begraafplaats in Leeuwarden worden opgeknapt

Met de oorlog in Oekraïne komt dit verhaal weer naar boven: "In Kiev is een grote Joodse gemeenschap. Die moet nu weer op de vlucht, net als toen. Joden en niet-Joden zijn er niet veilig meer. Daar gaan we weer", zegt Schabbing.

Twee eerdere Joodse begraafplaatsen in Leeuwarden

De eerste Joodse begraafplaats werd in de 17e eeuw aangelegd aan de Bûterhoeke, tussen het hedendaagse historisch centrum in Leeuwarden HCL en Tresoar. later was er nog een andere aan de Groeneweg.

Van beide begraafplaatsen zijn de graven overgebracht naar de Jelsumerstraat.