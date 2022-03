Van kerken tot scholen: overal aandacht en acties voor Oekraïne

Op de zesde dag van de oorlog in Oekraïne komen overal in de provincie kerken in actie. Niet alleen om te bidden, maar ook om te werken aan het inzamelen van hulpgoederen, geld en opvang. Aan het einde van de middag werden massaal de kerkklokken geluid, uit solidariteit met Oekraïne.

Bijzonder is dat er in Hemelum een Russisch-Orthodox klooster is, met zowel Russische als Oekraïense gelovigen. Daar willen ze met elkaar bidden: het klooster wil vrede in Oekraïne en een einde aan het oorlogsgeweld.

Ora et labora

Woensdag kwam het regionale bestuur van de Protestantse Kerk In Nederland in Fryslân bij elkaar om over de situatie in Oekraïne te praten.

Classisdominee Wim Beekman legt uit dat het om 'ora et labora' draait. "Dat is het altijd geweest in de kerk. Als je bidt, dan moet je ook wat doen. Het helpen is misschien maar een druppel op een gloeiende plaat, daarom bidden we ook met elkaar dat we het niet alleen hoeven doen. En dat we daarin door de lieve Heer geholpen worden."