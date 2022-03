Operatie moet nageslacht van oereik Appelscha bewaren voor de toekomst

Boswachter Lysander van Oosanen is in ieder geval 'superblij' met de poging. "Het is een boom met een verhaal. Het is mooi als zo'n verhaal door kan gaan, in plaats van dat het stopt bij een storm. Dit is een boom die hier van origine hoort."

Nageslacht van de oude eik

De beheerder van het bosgebied zijn er nog niet over uit waar de jonge nakomelingen van de oude eik een plek moeten krijgen. "Zelf zou ik zeggen: ergens in de buurt van de Boerestreek, waar de oude boom ook staat. Misschien kunnen we er een mooi Bosbergbosje van maken."