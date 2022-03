Te laag, verouderd en ergerlijk: Wetterskip pakt Aldegeaster kering aan

Alle grond wordt over het water aangevoerd. "Dat is om de overlast tegen te gaan voor het dorp", zegt Klaas van der Meulen. Hij is als uitvoerder betrokken bij het project.

"Het is natuurlijk zo dat 40.000 kuub grond heel veel is. Als je dat in vrachtwagens kwijt moet, dan loopt dat al snel naar de 1.500 stuks. Die moeten dan iedere dag op en neer door het kleine Aldegea, dat is een bron van ergernis voor de dorpsbewoners."