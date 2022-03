Plan om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in Joodse school Leeuwarden

Er zijn vijf lokalen van 55 vierkante meter met een grote zolder erboven. "Je zou vier zalen kunnen ombouwen tot slaapzalen en de rechterzaal als eetzaal kunnen gebruiken. De lerarenruimte kun je gebruiken als keuken en op de zolder zouden bij wijze van spreken kinderen kunnen slapen."

Paar honderd man

Er zouden tussen de 100 en de 300 man in kunnen, schat Cohen in. Cohen heeft het voorgelegd aan de welzijnsorganisatie Joods Maatschappelijk Werk Amsterdam. "En gisteravond ben ik even langs burgemeester Buma gegaan en naar de gemeente. Ik heb het Rode Kruis benaderd voor bedden en dergelijke."

De hoofdstad van Oekraïne wordt belegerd door de Russen. Kiev heeft een grote Joodse gemeenschap met tienduizenden leden.

Nog geen concrete vraag

Het idee kwam niet van Cohen zelf. Hij werd dinsdagavond gebeld vanuit New York door een zoon van een vrouw die een paar maanden geleden in Leeuwarden was en die een nakomeling van een leraar was.