Frustratie over mogelijk uitstel WK shorttrack: "Ongelooflijk lastige zaken"

Dat de ISU het WK overweegt uit te stellen, heeft te maken met 'de ontwikkelingen in de wereld', zo schrijft de schaatsbond. Daarmee doelt de schaatsbond op de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

Niet alle schaatsers konden naar Canada komen, omdat niet alle vaccins daar geaccepteerd worden. Een andere locatie vinden op zo'n korte termijn was niet mogelijk. Doordat de Russische shorttrackers door de oorlog nu niet mee mogen doen, kan het toch in Canada. Maar mogelijk nu begin april, in plaats van 18, 19 en 20 maart.

Jeroen Otter baalt dat de ISU dit zo laat bekend maakt. "Ik wil duidelijkheid over wanneer het is", zegt de shorttrackbondscoach. "Nu is het gissen. Kom nou eerst eens met het concrete plan wanneer en op welke voorwaarden en dan kunnen wij een plan schrijven", is zijn oproep aan de ISU.