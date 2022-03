Operaasje Fryske Flagge: Syb van der Meulen vanuit het koude Canada

Het is enorm koud in het land waar Syb van der Meulen al bijna 65 jaar woont: "De zon is er nog niet, maar ik denk dat we vandaag een beetje sneeuw krijgen", zegt Van der Meulen, die bijna 85 jaar is en geboren en opgegroeid is in Rinsumageast. Het is op dit moment min tien in zijn stad Edmonton. De dagen daarvoor was het echter nog kouder: toen kwam het kwik onder de min 25.

Het heeft er altijd al ingezeten dat Van der Meulen naar Canada zou. "We zouden destijds al gaan, in de veertiger jaren, maar toen werd onze onze moeder ziek. Toen ging dat niet door. Maar het bleef altijd jeuken, een beetje avontuur." Thuis waren ze al aan het oefenen met het Engels.

Eerste stukje kauwgom

Bovendien waren het de Canadezen die Fryslân mede bevrijd hebben. "Ik zal die zondagmiddag nooit vergeten", zegt Van der Meulen. Er werd eerst nog gevochten tussen de Duitsers en Canadezen in de omgeving van het dorp, maar het was dezelfde dag dat Van der Meulen zijn eerste stukje kauwgum kreeg. Dat kreeg hij van een Canadees en dat zal hij nooit vergeten.