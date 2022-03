Fries hulpconvooi begeleidt moeder naar de grens die dochtertje uit Oekraïne wil halen

Touringcarchauffeurs René Noordmans en Erwin Smits van Veenstra Reizen in Buitenpost zijn al meer dan twaalf uur onderweg. Het doel was om naar Medyka te rijden, vlak voor de grens met Oekraïne. Dat is op de route naar Lviv, de grootste stad in West-Oekraïne.

Te gevaarlijk

Daar hebben ze ook aangekomen en hebben ze de vrouw afgezet die Oekraïne in ging. Vluchtelingen oppikken was te gevaarlijk. "Onderweg kregen we telefoon dat dat niet door kon gaan", vertelt Smits. "Het schijnt er te gevaarlijk te zijn, dat je de bomgeluiden aan de grens al kunt horen."