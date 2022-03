Buitenposter chauffeurs wijzigen plannen: "Het schijnt te gevaarlijk te zijn"

Rene Noordmans en Erwin Smits, allebei chauffeur bij Veenstra Reizen, zijn al meer dan twaalf uur onderweg. Het doel was om naar Medyka te rijden, vlak voor de grens met Oekraïne. Dat is op de route naar Lviv, de grootste stad in West-Oekraïne.

"Maar onderweg kregen we een telefoontje dat dat niet door kon gaan", vertelt Smits woensdagochtend. "Het schijnt er te gevaarlijk te zijn. Dat je de bomgeluiden aan de grens al kunt horen. De organisatie durfde het niet aan om ons door te laten rijden."

Van Warschau naar Nederland

De twee Friese chauffeurs rijden nu naar Warschau, de hoofdstad van Polen. "Daar zijn al grote groepen mensen, die zijn daar met de trein heen gereisd vanuit Oekräine. We brengen ze van Warschau naar Nederland."

Onderweg merken Smits en Noordmans nog niets van de oorlog. "Het is heel rustig, uitzonderlijk stil zelfs", vertelt Smits. "We zien geen rare dingen."

Geen spanning

In Polen, tussen Wroclaw en Warschau, merken ze daarom ook nog geen spanning. "Echt bang zijn we hier ook nog niet, we zitten een behoorlijk eind van de grens."

De bus heeft plaats voor 87 mensen en het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen mee te nemen.