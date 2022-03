Stiens eert oud-inwoner en self-made Ford-president 'John Dykstra'

Dijkstra werd in 1898 geboren in een klein huis aan het Kleaster in Stiens. Zijn ouders emigreerden al in 1902 vanuit Berltsum naar Detroit, toen kleine Jan vier jaar was. In de Verenigde Staten werd zijn naam veranderd in 'John Dykstra'.

Dat ze hem Stiens kennen, komt door een boek uit 2009. "Dat is 'Gevierde Friezen in Amerika' van Peter de Haan", vertelt Ger Boersma van de Documentatiestichting Leeuwarderadeel. "Zo kwamen we hem op het spoor, want we wisten het zelf ook niet."

"Hij heeft hier niet heel lang gewoond", erkent Boersma. "Maar hij is hier geboren. Dat is belangrijk en daarom besteden we er aandacht aan."

Carrière

Als 15-jarige jongen werd Dykstra leerjongen in de metaalbewerking, nadat hij al het een en ander van zijn vader had geleerd. Vader Tjitte was koperslager. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog ging John in dienst en raakte hij betrokken bij de bouw van vliegtuigen.

Later werkte hij bij Hudson Motor Car and General Motors, maar in 1947 ging Dykstra werken bij Ford. Daar klom hij steeds meer op in het bedrijf.

Opvolger van McNamara

In 1961 werd Ford-directeur Robert McNamara benoemd tot minister van Defensie, waarna Dykstra door Henry Ford II werd gevraagd om president-directeur te worden van de Fordfabrieken wereldwijd.

John Dykstra is het prototype van een emigrant die onderaan de ladder begon en uiteindelijk een beroemde man bij een wereldconcern werd. Dykstra was een self-made man.