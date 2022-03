Leeuwarden: Hoe verdeelt de grootste gemeente aandacht tussen dorp en stad?

'Heel arbeidsintensief'

In heel Fryslân zijn er een hoop nieuwe partijen die meedoen aan de verkiezingen. Maar er zijn ook partijen die stoppen, zoals de Partij voor de Dieren in Leeuwarden. Afgelopen jaren zat Caroline de Groot voor deze partij in de gemeenteraad. Afgelopen jaar heeft ze aangegeven te stoppen. De reden: het werk als raadslid is volgens haar heel arbeidsintensief. Hoewel ze er met veel voldoening op terugkijkt, waren het volgens haar wel moeilijke jaren.

Over de rol van de partij in de afgelopen vier jaar zegt De Groot: "We hebben vooral een aanjagende functie. Met één zetel ga je niet het beleid bepalen, maar je kunt wel andere partijen aan het denken zetten."

Dieren worden beschermd bij bouwprocessen

Dat is volgens De Groot bijvoorbeeld terug te zien in hoe partijen aankijken tegen beschermde diersoorten. De gemeente heeft het steeds meer in haar beleid opgenomen dat dieren beschermd worden bij bouwprocessen. Zoals op dit moment het geval is in de Hollanderwijk, waar de werkzaamheden aangepast worden op de vleermuizen en vogels daar.

De groot vertelt dat er zelfs collegaraadsleden zijn die naar haar toekwamen en zeiden: "Door jou ben ik bewuster gaan eten."

Dierenwelzijn als beleidspunt

Het is nu de vraag welke partijen het dierenwelzijn als beleidspunt gaan overnemen. In de verkiezingsprogramma's is het met name GroenLinks die zich expliciet uitspreekt voor het dierenwelzijn. De partij wil dat 'dierenwelzijn een duidelijke plek krijgt in het handelen van de gemeente'.

De partij pleit onder andere voor dierenwelzijn als aparte portefeuille en voor het planten voor meer bomen en struiken in de gemeente, bijvoorbeeld voor vogels.

Andere partijen, zoals PvdA, D66, GemeenteBelangen, ChristenUnie en FNP hebben ook punten die te maken hebben met dierenwelzijn. Het gaat bijvoorbeeld om het steunen 'van initiatieven die goed zijn voor de aanwezigheid van weidevogels' (PvdA) of het ontwikkelen van een plan voor biodiversiteit (ChristenUnie).

Partijen als CDA, FvD, lijst 058 en VVD hebben in haar programma niets expliciet opgenomen over dierenwelzijn.