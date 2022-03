Geen bommen, maar bomen: protest tegen vervuiling en militarisme bij vliegbasis

Onder het motto 'Geen bommen, maar bomen' wil de groep Vliegop! protesteren tegen de vliegbasis. Defensie is een van de grootste vervuilers, zegt initiatiefnemer Dirk Kuiken. "En de luchtmacht helemaal."

De vliegbasis weg en er bomen neerzetten, dat is de insteek. Defensie is verantwoordelijk voor een grote CO2- en stikstofuitstoot en veel geluidsoverlast, zeggen de actievoerders.

Verschrikking

"Veel mensen in de omgeving hebben er last van", zegt Kuiken. "Ze worden er moedeloos van en vragen zich af wat ze kunnen doen. Het is echt een verschrikking voor omwonenden."

'Hartstikke goede timing'

Dat het protest juist nu plaatsvindt, tegelijk met de oorlog in Oekraïne, is volgens Kuiken 'hartstikke goede timing'. "Die oorlog bewijst maar weer hoe erg militarisme is. Het is ook een oorlog waarvan je denkt: waar gaat het over? Zo'n Poetin die zomaar bedenkt om een gewone oorlog te beginnen waar gewone mensen het slachtoffer van worden. Daaraan zie je maar hoe gevaarlijk een leger is."