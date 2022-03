Provincie wacht formeel op vraag voordat het Oekraïne-actie coördineert

Friese organisaties, stichtingen en particulieren willen helpen bij het opvangen van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. De provincie wil helpen, maar moet wel formeel de vraag krijgen.

Oekraïense vlag

Voor het Provinciehuis in Leeuwarden wappert al wel de blauw-gele vlag van Oekraïne. "Die vlag is er vanwege onze verwondering en verontwaardiging over wat er in Oekraïne gebeurt. En om solidair te zijn met de mensen daar", zegt commissaris van de Koning Arno Brok.

"Het is met vlagen niet te doen"

Brok: "We hebben wel gezegd: 'het is met vlagen niet te doen. Wij willen ook op andere momenten en manieren ons verdriet uiten.'" Toch worstelt de provincie er nog mee, want particuliere initiatieven om de Oekraïense mensen te helpen schieten sneller uit de grond dan dat de overheid handelt.