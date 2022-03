VV Langweer ontdaan over kwetsende tekst in programmaboek VV De Sweach

In het boekje van de wedstrijd van zondag wordt in de voorbeschouwing geschreven over het logo van Langweer. Daar worden vergelijkingen gemaakt met de tijd van de Tweede Wereldoorlog.

"Onderaan zien we de oprichtingsdatum van 8 januari 1933. En dat was natuurlijk een andere tijd. Dus wellicht moeten we het logo in de context van die tijd plaatsen, met o.a. de opkomst van het nationaalsocialisme in Nederland/Europa", is te lezen bij een omschrijving van het logo.

"Dit lijkt nergens op"

De club uit Langweer vindt het stuk kwetsend. "Dit lijkt nergens op", zegt waarnemend voorzitter Sipke Brinksma van VV Langweer.

De voorzitter werd tijdens de wedstrijd van de situatie op de hoogte gebracht door een ander bestuurslid. "Hij zei: 'Wat hier nu in dat boekje staat...' Hij trilde ervan. Er staat niet een goed woord over Langweer in. Je mag de boel best wat op scherp zetten, maar er staan dingen in als: ellebogen uitdelen en de tegenstander met de noppen in het gezicht schoppen. Ik kon er geen touw aan vastknopen."

KNVB not amused

Brinksma heeft intussen met de voetbalbond gesproken. "We hebben contact met de KNVB gehad, want die zouden het verhaal ook wel horen. Zij zijn not amused. Dan denk ik dat ik mij netjes uitdruk. Wij zijn er niet op uit om De Sweach een oor aan te naaien, maar ik krijg wel uit mijn club en uit het dorp te horen dat we zoiets niet over ons heen moeten laten komen."

Ernst van de situatie

Na de wedstrijd was Brinksma al naar het bestuur van De Sweach gestapt. "Ik heb verhaal gehaald in de bestuurskamer. Er werden wel excuses aangeboden, maar ik had niet het idee dat ze de ernst van de situatie inzagen. Er werd op een geven moment gezegd: 'Nu weten we het wel.' Maar dit gaat te ver, zo'n boekje had niet op het veld mogen komen. Er zou nog op teruggekomen worden, maar ik heb nog niks gehoord."