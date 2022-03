Verkeersgedeputeerde Fokkens blij met hogere boetes

It kabinet heeft het verkeersboetestelsel op advies van onder andere het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitioneel Incassobureau (CJIB) aangepast. De hoop is dat het goed is voor de verkeersveiligheid om erge verkeersovertredingen strenger te bestraffen.

Onnodig links rijden gaat omhoog van 150 naar 220 euro, het niet verlenen van voorrang aan bijvoorbeeld een politieauto gaat omhoog van 250 naar 350 euro en het rijden met kinderen zonder gordel kost niet meer 150, maar 220 euro.

Telefoon in de hand zwaarder bestraft

Het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het autorijden kost voortaan 350 euro, in plaats van 250. "Het zwaarder bestraffen van het gebruik van een telefoon achter het stuur vind ik een goede zaak, omdat het ronduit gevaarlijk is", zegt Fokkens.