Klimaatverandering en het IJsselmeer: partijen in gesprek op speciaal symposium

"Het moet gebeuren, maar het moet wel in goed overleg", zegt Dam over het verhogen van het waterpeil. "Voor inwoners die daar wonen, de recreanten die er zitten en de ondernemers houdt het nogal wat in."

Komende honderd jaar

Voor het behoud van droge voeten zit het wetterskip ook om tafel, maar ook het agrarisch belang, de natuurbelangen en dat van bijvoorbeeld ondernemers zijn belangrijker.

"We moeten oog hebben voor elkaar. Voor het lokale, voor de inwoners", zegt Dam. Het is heel lastig, maar we moeten toch kijken hoe we met elkaar de tijd door kunnen komen. Ik praat hier niet over de komende twee jaar, maar over de komende honderd jaar", zegt Dam. "Het wordt nog een hele tour, maar we moeten het met elkaar doen."