Reserves Cambuur winnen oefenwedstrijd van Telstar

De beide doelpunten vielen in de eerste helft. Na ruim een halfuur zorgde Michael Breij Cambuur voor een 1-0 voorsprong. Door een eigendoelpunt van Anwar Bensabouh stond er met de pauze een 2-0 tussenstand op het scorebord. Dat was wel tegen de verhoudingen op het veld in.

Twa keer op de lat

In de tweede helft kregen de Leeuwarders nog wel enkele goede kansen om de score uit te breiden. Maar dat lukte niet, mede omdat de lat twee keer werd geraakt. Onder andere Tamás Kiss, Nick Doodeman, Marco Tol, Sekou Sylla, David Sambissa en Jasper ter Heide speelden de hele wedstrijd.

Zondag gaat de ploeg van trainer Henk de Jong op bezoek bij FC Twente in de Grolsch Veste.