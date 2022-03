Buitenposter bus naar Oekraïne voor vluchtelingen: "We bereiden ons voor op verslagenheid"

Het gaat om een initiatief van de 22-jarige Drachtster Ernst-Jan van Reenen. "We zagen het nieuws en ik zei tegen mijn vader: 'We moeten toch wat doen voor die mensen. Waarom gaan we er niet met een touringcar heen, zodat we mensen mee kunnen nemen?'"

Hij nam contact op met anderen en zo begon het balletje te rollen. Er is een inzamelingsactie opgezet om hulpmiddelen bij elkaar te krijgen. En een bus van Veenstra Reizen gaat die kant op.

87 vluchtelingen oppikken

"We rijden naar Medyka, aan de Pools-Oekraïense grens", legt Van Reenen uit. "We rijden de hele nacht door en hopen woensdagochtend aan te komen." Het is de bedoeling om bij de grens vluchtelingen op te pikken.