Stavoren krijgt nieuwe waterkering: 'schansbank' van 125 meter lang

De schansbank verwijst ook naar het verleden, want het heeft de vorm van de eerdere schans in Stavoren. Verberg: "Toen we bezig waren met de uitwerking, dachten we dat het voor de jachthaven mooi zou zijn om een zitband te maken. Zo kan je in het seizoen genieten van het vertier dat hier in de haven is."

"We hebben in de geschiedenisboeken gekeken en aan de overkant was een schans. In de 17e eeuw was Stavoren een belangrijke haven. Bij de haven stonden verschillende schansen, verdedigingswerken die er voor zorgen dat Stavoren tegen vijanden en de wilde Zuiderzee beschermd was. De vorm van de jachthaven is gelijk aan de schans van de 17e eeuw. Die benadrukken we nu met deze zitband", zegt Verberg.