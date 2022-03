'Scoor een boek': voetballers moeten kinderen aan het lezen krijgen

Er doen in totaal 2.500 kinderen in heel Fryslân aan mee. "Als je het niet leuk vindt om te lezen, dan is het altijd handig om een boek te pakken over een onderwerp dat je zelf leuk vindt", zegt Hailey. Zij leest veel in haar vrije tijd. "Het is ook handig om steeds meer te elzen. Dus dat je eerst vijf minuten per dag leest en daarna steeds meer. Dat is mooi."

"De concurrentie is hoog"

Er zijn veel projecten om kinderen aan het lezen te krijgen. Maar toch wordt dat steeds minder. De school hoopt dat nu om te draaien. "Het idee is hier dat je prijzen kunt winnen en dat neemt kinderen toch net wat meer mee", zegt directeur van de school Wijnsma.

"Ook dat die voetbalmensen zoals Foppe de Haan langskomen. Dat neemt nog net wat meer mee dan je denkt. Ik hoop dan ook dat het project lukt. Kinderen moeten meer lezen, want de concurrentie is hoog. Denk aan de laptop of de Playstation. Wij weten dat het lastig is om kinderen zover te krijgen, mar we hopen dat het toch lukt."