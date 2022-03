Sneker dominee naar grensgebied voor hulp: "Belangrijk om in beeld te brengen"

Hoefnagel: "Ik heb ook een collega bij me die het lokale kantoor in Roemenië helpt bij het verder uitrollen van de noodhulpactie. Morgen bezoeken we een tentenkamp dat al is opgezet. We denken dat het heel belangrijk is om dat in beeld te brengen en te laten zien dat het geen abstracte situatie is, maar dat het echt gaat om mensen."

De spanningen in Oekraïne waren al langer merkbaar, zegt Hoefnagel, maar volgens hem had niemand verwacht dat het zo uit de hand zou lopen in het land. "Ook de mensen in Oekraïne en Roemenië zijn verrast over het feit dat dit conflict er nu op deze manier zo uitziet en zo breed is. Dat had niemand kunnen verwachten."

Mensenhandelaars

Op de kantoren van Dorcas in Oekraïne zitten mensen die uit het land zelf komen. "De partners die we hebben zijn ook partners uit Oekräine en Roemenië. Die weten waar we ons kunnen bewegen", zegt Hoefnagel.

Ze gaan zich vooral richten op de vluchtelingenstroom, door deze mensen bijvoorbeeld informatie te geven. Hoefnagel: "Denk bijvoorbeeld aan het gegeven dat er mensenhandelaren actief zijn. Het is heel belangrijk om ook de jonge vrouwen te waarschuwen en voor te lichten."

Daarnaast hebben de mensen onderdak nodig, moeten ze worden geregistreerd en is er behoefte aan eten. "Dat zijn de plekken waar we zijn; we zullen niet bewust oorlogsgebied opzoeken. Dit is gewoon ons werk, we nemen geen onnodige risico's. Zorgen maak ik me niet, maar spannend vind ik het wel."