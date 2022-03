Politie Leeuwarden rijdt man met vuurwapen klem op fietspad

De bestuurder, een 48-jarige inwoner van gemeente Achtkarspelen, gaf direct toe dat hij een ongeldig rijbewijs bij zich had. Hij werd hiervoor aangehouden. De passagier mocht uitstappen en ging lopend verder.

Toen de politie de auto controleerde, zag de politie een kolf uit een rugzak steken. Het bleek dat dit een handvuurwapen was. Verder werden twee flesjes aangetroffen waar waarschijnlijk GHB in zit en ook zwaar vuurwerk. De spullen zijn in beslag genomen en de politie heeft de verdachte ingesloten. De politie doet nu verder onderzoek.